Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

В международном аэропорту США произошла массовая эвакуация людей из-за бесхозного багажа. Об этом сообщило издание PYOK.
Инцидент произошел 25 января в Майами. Сотрудники воздушной гавани заметили брошенный чемодан у выхода 21 и вызвали полицию. Офицеры посчитали сумку «подозрительной» и потребовали всех покинуть терминал. По сообщению пассажира Евгения Качалова, на аэродроме началась паника. «Как раз когда я регистрировался и собирался пройти в зону контроля безопасности, раздался какой-то хлопок, и все бросились к выходам», — рассказал он в своих соцсетях.
В итоге экстренные меры привели к задержке 185 вылетов, отменили 148 рейсов, в том числе график отправлений корректировали из-за непогоды.
Ранее самолет с пассажирами на борту рухнул в США. Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны.