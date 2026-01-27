Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 27 января 2026Мир

Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

Керри: Члены Конгресса США не должны игнорировать уроки скандала в Гренландии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: David Klein / Reuters

Члены Конгресса США и лидеры, которые ценят союзы и мир, не должны игнорировать уроки скандала в Гренландии. К этому призвал бывший госсекретарь США Джон Керри в статье для The New York Times.

Керри раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за необоснованный риск для международных отношений и безопасности из-за угроз союзникам и подрыв связей с ними.

«Президенты-республиканцы и президенты-демократы на протяжении десятилетий после Второй мировой войны упорно работали над тем, чтобы избавиться от имиджа империалистической державы. Теперь Америка заявляет о стремлении создать империю XXI века, которая простиралась бы от Гренландии до Южной Америки», — написал он.

По его словам, предыдущие президенты были правы, а Трамп ошибается. Он подчеркнул, что США должны отстаивать интересы мира, который нуждается в возрождении многостороннего подхода, иначе они по умолчанию согласятся с тем, что «их друзья будут действовать без них, как им заблагорассудится».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Источники отметили, что администрация Трампа в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ультиматуме США Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

    В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

    Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

    Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

    Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

    Стало известно об уничтожении диверсантов ВСУ в граничащем с Россией регионе Украины

    Названо главное достижение российской экономической политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok