Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

Керри: Члены Конгресса США не должны игнорировать уроки скандала в Гренландии

Члены Конгресса США и лидеры, которые ценят союзы и мир, не должны игнорировать уроки скандала в Гренландии. К этому призвал бывший госсекретарь США Джон Керри в статье для The New York Times.

Керри раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за необоснованный риск для международных отношений и безопасности из-за угроз союзникам и подрыв связей с ними.

«Президенты-республиканцы и президенты-демократы на протяжении десятилетий после Второй мировой войны упорно работали над тем, чтобы избавиться от имиджа империалистической державы. Теперь Америка заявляет о стремлении создать империю XXI века, которая простиралась бы от Гренландии до Южной Америки», — написал он.

По его словам, предыдущие президенты были правы, а Трамп ошибается. Он подчеркнул, что США должны отстаивать интересы мира, который нуждается в возрождении многостороннего подхода, иначе они по умолчанию согласятся с тем, что «их друзья будут действовать без них, как им заблагорассудится».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Источники отметили, что администрация Трампа в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом.