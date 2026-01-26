На Западе раскрыли план США по Гренландии

Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии

Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство», — говорится в материале.

По словам двух источников, администрация в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом, также сказано в материале.

При этом утверждается, что законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента Трампу в случае военной интервенции в Гренландию.

В свою очередь, издание The New York Times ранее написало, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сдержала давление главы Штатов Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США. Эксперты указали, что политик отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений Фредериксен. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова.

До этого сообщалось, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании по теме Гренландии в течение 45 минут.