Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:46, 26 января 2026Мир

На Западе раскрыли план США по Гренландии

Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Peng Ziyang / XinHua / Global Look Press

Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии. С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Эти комментарии посеяли замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство», — говорится в материале.

По словам двух источников, администрация в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом, также сказано в материале.

При этом утверждается, что законодатели поставили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных чиновников Белого дома в известность о возможности импичмента Трампу в случае военной интервенции в Гренландию.

В свою очередь, издание The New York Times ранее написало, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен сдержала давление главы Штатов Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США. Эксперты указали, что политик отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений Фредериксен. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова.

До этого сообщалось, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании по теме Гренландии в течение 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Французский политик набросился с критикой на фон дер Ляйен из-за Украины

    Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

    Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

    Папарацци сняли 56-летнюю Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте во время шопинга

    Муж желающей заниматься только жестким сексом женщины оказался перед тяжелым выбором

    Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

    Евродепутат сделал мрачный прогноз насчет отношений России и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok