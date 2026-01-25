Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 25 января 2026Мир

На Западе сообщили о победе Дании над планом Трампа

NYT: Дания сдержала давление Трампа и не допустила передачи Гренландии США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сдержала давление главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США. Об этом пишет The New York Times.

Как указано в статье, глава Белого дома отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений Метте Фредериксен. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова.

Фредериксен до этого отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Также подчеркивается, что премьер усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии.

Решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Дональда Трампа, указали авторы статьи. Опросы показывают, что партия премьера уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

Ранее сообщалось, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании по теме Гренландии в течение 45 минут. Фредериксен также поделилась, что американский лидер «умеет говорить очень четко», однако и она неуступчива.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Гренландию куском льда, который президент США хочет положить в свой виски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Олимпийский чемпион назвал недопуск россиян на открытие Игр-2026 благом

    На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

    ХАМАС передал координаты последнего тела израильского пленного

    На Западе сообщили о победе Дании над планом Трампа

    Трамп обвинил Китай в захвате Канады

    Ушедший в отставку из-за гольфа экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам

    Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok