На Западе сообщили о победе Дании над планом Трампа

NYT: Дания сдержала давление Трампа и не допустила передачи Гренландии США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сдержала давление главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США. Об этом пишет The New York Times.

Как указано в статье, глава Белого дома отказался от идеи захвата Гренландии после заявлений Метте Фредериксен. В Давосе Трамп пообещал не использовать силу для взятия острова.

Фредериксен до этого отвергла компромисс по установлению американского суверенитета над военными базами в Гренландии, назвав это «красной линией». Также подчеркивается, что премьер усилила позиции страны, пригласив небольшие воинские подразделения Британии, Германии, Франции и Исландии для участия в учениях в Гренландии.

Решимость и тактические шаги Фредериксен обеспечили ей рост популярности на фоне угроз Дональда Трампа, указали авторы статьи. Опросы показывают, что партия премьера уверенно лидирует перед предстоящими выборами.

Ранее сообщалось, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании по теме Гренландии в течение 45 минут. Фредериксен также поделилась, что американский лидер «умеет говорить очень четко», однако и она неуступчива.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Гренландию куском льда, который президент США хочет положить в свой виски.