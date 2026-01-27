Реклама

Спорт
14:51, 27 января 2026Спорт

Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

Бывший президент ФИФА Блаттер поддержал призыв бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Philipp Schmidli / Getty Images

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на своей странице в социальной сети X поддержал призывы к болельщикам бойкотировать матчи чемпионата мира 2026 года в США из-за политики американского президента Дональда Трампа.

Блаттер согласился с мнением швейцарского юриста Марка Пита, эксперта по борьбе с коррупцией и экс-главы реформаторского комитета ФИФА. Пит посоветовал фанатам избегать поездок в США: лучше смотреть игры по ТВ. При въезде, по его словам, они рискуют высылкой, если не понравятся властям. Блаттер процитировал его и добавил, что сомневается в проведении турнира.

​Ранее о возможном бойкоте ЧМ порассуждал президент клуба «Санкт-Паули», член исполнительного совета бундеслиги и Немецкого футбольного союза Оке Геттлих. Он задался вопросом о том, «стоит ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу».

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, уйдя из-за коррупционного скандала. Его сменил Джанни Инфантино.

