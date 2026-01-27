Экс-президент Польши Дуда нашел работу в американском консервативном фонде

Бывший президент Польши Анджей Дуда нашел работу в США, присоединившись к консервативному Фонду «Наследие», известному партнерством с консервативными лидерами за рубежом, продвигающими идеи суверенитета и национальной обороны. Об этом сообщает RMF24.

«Для меня большая честь присоединиться к Фонду "Наследие"», — заявил Дуда. Он отметил, что на посту президента убедился в важности сдерживания, инвестиций в оборону и прочных союзов для защиты свободы.

Дуда выразил желание способствовать продвижению консервативной политики в Европе в своей новой роли. Он займет должность приглашенного научного сотрудника.

Ранее в сентябре экс-президент Польши рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел втянуть Польшу в конфликт с Россией. Дуда подтвердил, что Зеленский пытался давить на Польшу, и тогдашний глава государства расценил это как попытку втянуть его страну в конфликт.

На вопрос журналиста, шокировало ли это его, Дуда ответил отрицательно.