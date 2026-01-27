Реклама

Дмитриев назвал путь к миру на Украине

Дмитриев: Вывод ВСУ из Донбасса — путь к миру для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса является путем к миру для Украины. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

«Вывод войск из Донбасса — это путь к миру для Украины», — написал Дмитриев.

Так он ответил на публикацию журналист Financial Times Кристофера Миллера о гарантиях безопасности для Киева и его готовности вывести войска с Донбасса.

Ранее Дмитриев написал, что выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе прошло неудачно. Тогда он отметил, что задержка украинского лидера с принятием территориальных уступок задерживает мир.

