Дмитриев: Поучительная речь Зеленского в Давосе прошла неудачно

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе прошло неудачно. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир», — написал он.

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что Зеленский во время выступления на саммите в Давосе оскорбил европейских лидеров и американского коллегу Дональда Трампа, вследствие чего вооруженный конфликт будет продолжаться.