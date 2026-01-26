Реклама

13:38, 26 января 2026

Дмитриев прокомментировал выступление Зеленского в Давосе

Дмитриев: Поучительная речь Зеленского в Давосе прошла неудачно
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе прошло неудачно. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир», — написал он.

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что Зеленский во время выступления на саммите в Давосе оскорбил европейских лидеров и американского коллегу Дональда Трампа, вследствие чего вооруженный конфликт будет продолжаться.

