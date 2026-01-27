Реклама

21:48, 27 января 2026Мир

До ядерной полуночи осталось 85 секунд

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Ученые перевели стрелки «часов Судного дня». Об этом сообщил совет по науке и безопасности (SASB) журнала «Бюллетень ученых-атомщиков».

Теперь символические часы остановились на отметке 85 секунд до начала «ядерной полуночи». Это стало самым близким к полуночи показателем за всю историю их существования.

Президент и генеральный директор «Бюллетеня» Александра Белл назвала перевод стрелок предельно ясным посланием. «Катастрофические риски растут, сотрудничество сокращается, и у нас заканчивается время. Перемены необходимы и возможны, но мировое сообщество должно потребовать от своих лидеров незамедлительных действий», — сказала она.

По словам Белл, чтобы избежать апокалипсиса, нужно срочно предпринять действия по ограничению ядерных арсеналов, выработать международные руководящие принципы использования искусственного интеллекта и сформировать многосторонние соглашения для противодействия глобальным биологическим угрозам.

«Часы Судного дня» — это символический циферблат с часовой и минутной стрелкой, которые показывают время, оставшееся до так называемой «ядерной полуночи». Каждый год стрелки переводят вперед или назад — в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация в сфере международной безопасности и угроз, способных уничтожить человечество. В 2025 году атомщики установили стрелки на отметке 89 секунд.

