Европа выступила с предупреждением к «теневому флоту»

Bloomberg: Группа из 14 стран Европы сделала предупреждение «теневому флоту»

Группа из 14 стран Европы выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров, работающих в Балтийском и Северном морях и относящихся к так называемому «теневому флоту» России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Суда могут плавать только под флагом одного государства и обязаны иметь действующую документацию по безопасности и страхованию», — говорится в совместном заявлении, опубликованном Министерством транспорта Великобритании.

При этом танкеры, не соблюдающие эти правила, будут считаться судами, «не имеющими государственной принадлежности».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна рассматривает военные методы борьбы с так называемым «теневым флотом» России.