23:46, 27 января 2026

Фицо назвал срок завершения конфликта на Украине

Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Вооруженный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. Такой прогноз дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит Hlavné Správy.

Он также отметил, что после окончания боевых действий «все придут в себя» и начнут «ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес». Фицо назвал самоубийством разрыв с российской экономикой, подчеркнув, что такого мнения придерживается не только он, но и другие политики из Евросоюза.

Ранее словацкий премьер назвал ненависть к русским единственным навыком ЕС. Он отметил, что объединение переживает ужасный кризис, в котором выживут только сильные.

