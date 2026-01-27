Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 27 января 2026Экономика

Фон дер Ляйен высказалась о «матери всех сделок» с Индией

Фон дер Ляйен заявила о заключении «матери всех сделок» с Индией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Торговое соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Индией стало «матерью всех сделок», написала на своей странице в соцсети X председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, «Европа и Индия сегодня творят историю», и «это только начало».

«Мы заключили соглашение, которое стало матерью всех сделок. Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, и выгоду от него получат обе стороны», — написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС намерен развивать стратегические отношения с Индией, чтобы сделать их прочнее.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил ЕС с сумасшедшим домом, в котором все обитатели «пожирают друг друга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Продюсер заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова

    Россия удержала лидерство по экспорту одного товара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok