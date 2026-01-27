Фон дер Ляйен высказалась о «матери всех сделок» с Индией

Фон дер Ляйен заявила о заключении «матери всех сделок» с Индией

Торговое соглашение между Евросоюзом (ЕС) и Индией стало «матерью всех сделок», написала на своей странице в соцсети X председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, «Европа и Индия сегодня творят историю», и «это только начало».

«Мы заключили соглашение, которое стало матерью всех сделок. Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, и выгоду от него получат обе стороны», — написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС намерен развивать стратегические отношения с Индией, чтобы сделать их прочнее.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил ЕС с сумасшедшим домом, в котором все обитатели «пожирают друг друга».