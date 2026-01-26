Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 26 января 2026Мир

Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не может передать Украине еще Patriot
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сейчас Германия не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, так как Берлин сам столкнулся с их нехваткой. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной с литовским коллегой Робертасом Каунасом пресс-конференции. Его цитирует ТАСС.

«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», — пояснил Писториус. Он также подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву более трети своих собственных систем.

Кроме того, отметил глава Минобороны, Германия и так внесла непропорционально большой вклад для поддержки Киева средствами противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также не хватает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В Конгрессе США начали искать способы выйти из бюджетного кризиса

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Дуров назвал безмозглыми верящих в безопасность мессенджера WhatsApp

    В США объяснили заинтересованность Запада в конфликте России и Украины

    Хакеры заблокировали мессенджер для общения ВСУ

    13-летнюю девочку насиловали несколько дней и продали в спа-салон

    Финский политик призвал признать Донбасс и Новороссию частью России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok