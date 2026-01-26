Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не может передать Украине еще Patriot

Сейчас Германия не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, так как Берлин сам столкнулся с их нехваткой. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной с литовским коллегой Робертасом Каунасом пресс-конференции. Его цитирует ТАСС.

«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», — пояснил Писториус. Он также подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву более трети своих собственных систем.

Кроме того, отметил глава Минобороны, Германия и так внесла непропорционально большой вклад для поддержки Киева средствами противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также не хватает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о поставках ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.