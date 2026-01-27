Реклама

Глава Крыма сообщил об отставке замглавы правительства республики

Аксенов сообщил об отставке замглавы правительства Крыма Масловой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке замглавы правительства республики Светланы Масловой. Об этом он написал в Telegram со ссылкой на датированный 27 января указ.

Руководитель региона подчеркнул, что Маслова оставила пост по собственному желанию. В тексте указа значится, что это связано с выходом замглавы республиканского правительства на пенсию. «Благодарю Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики», — написал Аксенов.

Официальное наименование должности, которую занимала Маслова — заместитель председателя Совета министров Республики Крым. Согласно конституции региона, Советом министров называется правительство республики.

Осенью 2025 года в отставку ушел глава Симферополя Сергей Петелин. Он оставил занимаемую должность в связи с переходом на новую работу.

