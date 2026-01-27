Глава Крыма сообщил об отставке замглавы правительства республики

Аксенов сообщил об отставке замглавы правительства Крыма Масловой

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке замглавы правительства республики Светланы Масловой. Об этом он написал в Telegram со ссылкой на датированный 27 января указ.

Руководитель региона подчеркнул, что Маслова оставила пост по собственному желанию. В тексте указа значится, что это связано с выходом замглавы республиканского правительства на пенсию. «Благодарю Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики», — написал Аксенов.

Официальное наименование должности, которую занимала Маслова — заместитель председателя Совета министров Республики Крым. Согласно конституции региона, Советом министров называется правительство республики.

Осенью 2025 года в отставку ушел глава Симферополя Сергей Петелин. Он оставил занимаемую должность в связи с переходом на новую работу.