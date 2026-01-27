Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 27 января 2026Бывший СССР

Глава МВД Украины заявил о сложной ситуации в Киеве

Глава МВД Украины Клименко назвал сложной ситуацию в Киеве из-за ударов ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ситуация в Киеве является сложной из-за коммунальных проблем после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры. С такой оценкой выступил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина».

«Сложная, требующая постоянного анализа и быстрого реагирования. Наши экстренные службы — ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины — прим. «Ленты.ру»), полиция — работают в сверхусиленном режиме», — подчеркнул глава украинского МВД.

Клименко признал необходимость максимальной концентрации сил и оценил ситуацию словами «казалось, что уже некуда усиливать». Чиновник также назвал в числе проблемных регионов Одесскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, а также подконтрольные Киеву территории Донецкой народной республики и Херсонской области.

Ранее Киевская государственная городская администрация подтвердила отключения горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов ВС России. В частности, отмечается, что коммунальные службы уже в третий раз вынуждены восстанавливать отопление в Деснянском районе города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

    Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

    Врач посоветовала простой способ улучшить память

    Сотрудник аэропорта помог наркокурьеру ради 50 долларов и оказался в тюрьме

    «Руссо-Балтъ» представил свой первый электрокар

    Жестоко избитая российская инста-модель примирилась с обидчиком

    Дорогие смартфоны начали ломаться из-за морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok