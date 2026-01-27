Глава МВД Украины заявил о сложной ситуации в Киеве

Глава МВД Украины Клименко назвал сложной ситуацию в Киеве из-за ударов ВС РФ

Ситуация в Киеве является сложной из-за коммунальных проблем после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры. С такой оценкой выступил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью «РБК-Украина».

«Сложная, требующая постоянного анализа и быстрого реагирования. Наши экстренные службы — ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины — прим. «Ленты.ру»), полиция — работают в сверхусиленном режиме», — подчеркнул глава украинского МВД.

Клименко признал необходимость максимальной концентрации сил и оценил ситуацию словами «казалось, что уже некуда усиливать». Чиновник также назвал в числе проблемных регионов Одесскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, а также подконтрольные Киеву территории Донецкой народной республики и Херсонской области.

Ранее Киевская государственная городская администрация подтвердила отключения горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов ВС России. В частности, отмечается, что коммунальные службы уже в третий раз вынуждены восстанавливать отопление в Деснянском районе города.