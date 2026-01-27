Реклама

17:55, 27 января 2026Бывший СССР

Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

Алевтина Запольская
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевская государственная городская администрация (КГГА) подтвердила отключения горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале органа власти.

«В настоящее время для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды», — сообщили в мэрии Киева.

КГГА заявила, что отключение горячей воды затронуло только нуждающиеся в восстановлении теплоснабжения жилые дома. В мэрии указали на технические сложности из-за низкой температуры, а также предыдущих ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, отмечается, что коммунальные службы уже в третий раз вынуждены восстанавливать отопление в Деснянском районе города.

Днем 27 января украинская журналистка Леся Падалка заявила об отключении в Киеве горячей воды до конца отопительного сезона. По ее словам, ранее подача ресурса частично сохранялась в украинской столице в домах у тех, кому мощности позволяли делить теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение.

Ранее глава Деснянского района Киева Максим Бахматов пожаловался на усмешки властей из-за блэкаута в Киеве. Он отметил, что вопрос о действиях в подобных условиях поднимался еще летом, однако представители властей не могли дать на него ответ.

