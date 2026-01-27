Реклама

Наука и техника
09:02, 27 января 2026Наука и техника

Apple поднимет цены на iPhone

Morgan Stanley: iPhone 18 будет стоит на $100 дороже iPhone 17 из-за кризиса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple ближе к весне будет вынуждена поднять цены на смартфоны из-за дефицита памяти. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет Morgan Stanley.

В аналитическом материале специалисты проанализировали влияние кризиса памяти на экономику производства iPhone. Эксперты Morgan Stanley предсказали, что начало года будет успешным для Apple благодаря высоким продажам смартфонов, однако затем компании придется поднять цены на устройства.

В материале говорится, что у Apple есть достаточный запас недорогой NAND-памяти, чтобы не делать новые закупки. Однако в конце первого квартала, который завершится в марте, IT-гигант, скорее всего, пересмотрит ценовую политику. Из-за роста себестоимости Apple поднимет цены на будущие смартфоны серии iPhone 18 — скорее всего, на 100 долларов (7,7 тысячи рублей).

Аналитики Morgan Stanley считают, что цены на NAND-память в первом квартале года вырастут на 55-60 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, на мобильную DRAM-память — на 53-58 процентов. Авторы отчета заключили, что результаты первого квартала 2026 года будут благоприятными для инвесторов компании Тима Кука.

26 января корпорация Apple представила новое поколение умной метки AirTag. Она получила новый чип и больший радиус действия.

