Из паспортов россиян захотели убрать одну графу

В Госдуме предложили при замене паспорта сохранять его номер

Из паспортов россиян захотели убрать графу с местом выдачи и кодом подразделения, а также сохранять номер документа при его замене. С предложением выступили депутаты Госдумы, направив обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Авторы инициативы обусловили необходимость изменений в главном документе граждан России тем, что, как правило, изменение номера документа вызывает существенные трудности, поскольку россиянам приходится своевременно актуализировать паспортные данные в банках, на государственных порталах и в личных аккаунтах различных сервисов.

Графы с кодом подразделения и местом выдачи документа парламентарии сочли лишними, так как информация может быть доступна по запросу через единые государственные базы данных.

«Принятие данной меры способно существенно снизить нагрузку на граждан, сэкономив им время и усилия на обновление множества данных при оформлении документов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года россияне смогут по желанию ставить в паспорте отметку о номере записи единого федерального информационного регистра сведений о населении. Она должна помочь дистанционно и безопасно подтверждать личность.