10:30, 27 января 2026Наука и техника

Известное лекарственное растение оказалось связано с замедлением облысения

ICP: Активное соединение женьшеня борется с андрогенетической алопецией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Соединение, содержащееся в корейском женьшене, может оказывать выраженный защитный эффект при андрогенетической алопеции — самой распространенной форме выпадения волос. К такому выводу пришли исследователи, изучившие действие гинзенозида Rf — вещества, которое встречается исключительно в корейском женьшене. Работа опубликована в журнале Industrial Crops and Products (ICP).

В экспериментах на мышах с моделью гормонально обусловленного облысения прием гинзенозида Rf заметно улучшал рост волос даже в условиях подавленного волосяного цикла. У животных увеличивалось количество волосяных фолликулов, их размер и толщина волоса. Гистологический анализ подтвердил, что соединение способствует восстановлению нормальной структуры и активности волосяных луковиц.

Ученые также выяснили, за счет какого механизма действует вещество. Гинзенозид Rf снижает активность андрогенных рецепторов — ключевого фактора, запускающего выпадение волос. Он ускоряет разрушение этих рецепторов внутри клетки, тем самым ослабляя гормональные сигналы, которые приводят к истончению и утрате волос. Такой механизм ранее не описывался в исследованиях алопеции.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о доклинических данных, полученных на животных моделях. Тем не менее результаты указывают на потенциал гинзенозида Rf как основы для создания натуральных средств профилактики выпадения волос и функциональных продуктов для поддержания здоровья кожи головы.

Ранее стало известно, что кожура груши играет важную роль в защите кишечника от воспаления.

