В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

Депутат Чепа: Китай пристально следит за переговорами по Украине

Все очень пристально следят за ходом переговоров по урегулированию украинского конфликта, и Китай в том числе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об участии Пекина в этом вопросе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Китай как один из полюсов мира в его многополярности сегодня в любом случае участвует во всех мировых процессах, полагает депутат.

«Европа, которая находится рядом и которая организовала этот конфликт, не участвует в переговорах, потому что все понимают, что если бы четвертой стороной была Европа, официальным участником, то переговорный процесс шел бы еще гораздо труднее. Как говорят, три юриста — пять мнений, а если будет пять юристов? Если бы Китай стал четвертым участником переговоров, как бы американцы это восприняли? Здесь не так просто было бы. За этим последовало бы желание Украины, допустим, ввести Британию», — поделился Чепа.

Парламентарий предположил, что в вопросе гипотетического участия военных миротворцев Китай мог бы стать для России возможной к рассмотрению страной.

«Китай — наш стратегический партнер, и [президент России] Владимир Владимирович [Путин] после ночной долгой встречи с [спецпосланником главы США Стивом] Уиткоффом и командой довел все до сведения наших стратегических партнеров, как он говорит, и в том числе после встречи в Абу-Даби. Переговоры идут непросто, шаг за шагом, поэтому, я думаю, что все очень пристально следят за этим, и Китай в том числе», — высказался собеседник «Ленты.ру».

