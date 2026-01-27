Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 27 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

Депутат Чепа: Китай пристально следит за переговорами по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Все очень пристально следят за ходом переговоров по урегулированию украинского конфликта, и Китай в том числе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Об участии Пекина в этом вопросе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Китай как один из полюсов мира в его многополярности сегодня в любом случае участвует во всех мировых процессах, полагает депутат.

«Европа, которая находится рядом и которая организовала этот конфликт, не участвует в переговорах, потому что все понимают, что если бы четвертой стороной была Европа, официальным участником, то переговорный процесс шел бы еще гораздо труднее. Как говорят, три юриста — пять мнений, а если будет пять юристов? Если бы Китай стал четвертым участником переговоров, как бы американцы это восприняли? Здесь не так просто было бы. За этим последовало бы желание Украины, допустим, ввести Британию», — поделился Чепа.

Парламентарий предположил, что в вопросе гипотетического участия военных миротворцев Китай мог бы стать для России возможной к рассмотрению страной.

Материалы по теме:
«Они нас провоцируют» Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
«Они нас провоцируют»Есть ли способ прекратить налеты ВСУ на регионы России в 2026 году?
21 января 2026
«Хуже не было у нас соседа» 20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
«Хуже не было у нас соседа»20 лет назад началась газовая война России с Украиной. Как она стала прологом к большому конфликту?
7 января 2026

«Китай — наш стратегический партнер, и [президент России] Владимир Владимирович [Путин] после ночной долгой встречи с [спецпосланником главы США Стивом] Уиткоффом и командой довел все до сведения наших стратегических партнеров, как он говорит, и в том числе после встречи в Абу-Даби. Переговоры идут непросто, шаг за шагом, поэтому, я думаю, что все очень пристально следят за этим, и Китай в том числе», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее Россия обогнала КНР и заняла второе место по уровню военной мощи. Об этом свидетельствуют данные соответствующего рейтинга Global Firepower 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok