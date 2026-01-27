МИД Венгрии вызвал посла Украины Шандора из-за вмешательства в выборы

МИД Венгрии вызвал посла Украины Федора Шандора из-за вмешательства Киева в выборы в стране. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня мы вызвали посла Украины в МИД в Будапеште», — написал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт не потерпит никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу венгерской оппозиционной партии «Тиса».

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинское правительство развернули открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию по вмешательству с целью привести к власти партию «Тиса».

26 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил Сийярто вызвать посла Украины в связи с угрозами Киева в адрес Будапешта. Он заявил, что Венгрия не может позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет страны.