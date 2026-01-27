Москвичи нашли способ заработать на снегопадах

В Москве начали предлагать откопать машину от снега за деньги

Жители Москвы нашли способ заработать на снегопадах — в столице начали предлагать откопать машины за деньги. Подобные объявления заметили на популярном сервисе с объявлениями, сообщает РИА Новости.

Стоимость такой услуги, по данным агентства, варьируется от 500 до 2000 рублей. Кроме очистки от снега авторы публикаций предлагают помочь вытолкать автомобиль из сугроба и реанимировать севший на морозе аккумулятор.

Ранее жителей столицы призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

В Москве в ночь на вторник, 27 января, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, выпало 9 миллиметров осадков — это около пятой части (18 процентов) месячной нормы.