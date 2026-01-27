Минфин хочет легализовать онлайн-казино и получать ежегодно по 100 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации в России онлайн-казино. Об этом стало известно «Коммерсанту» от двух источников, знакомых с содержанием соответствующего письма.

Снять запрет на онлайн-казино предлагается при соблюдении ряда условий. Среди них — создание распоряжением президента специального оператора, закрепление механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок — по аналогии с букмекерами. Кроме того, Минфин предлагает ввести как минимум 30-процентный налог на выручку казино (за вычетом выплаченных выигрышей). Налог оператор должен будет отчислять ежемесячно.

Играть в казино можно будет только с 21 года. Доходы бюджета Минфин оценил в 100 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). ЕРАИ и оператор должны будут при этом вести профилактику игровой зависимости, а Минфин готов вместе с заинтересованными федеральными органами принять дополнительные меры по блокировке сайтов нелегальных онлайн-казино и по запрету переводов денежных средств в пользу их операторов.

Оборот нелегальных азартных игр в интернете оценивается Минфином более чем в три триллиона рублей ежегодно. Как напомнил «Ъ», сейчас организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах и тотализаторах, а легально играть в казино в России можно в специализированных игорных зонах — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Золотой берег» (Крым).

В Госдуме идею восприняли неоднозначно

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что депутаты пока не знакомы с деталями предложения Минфина, но призвал «не снимать сразу все барьеры». «Может быть, Антон Германович сам играет в казино», — пошутил он, указав, что у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Отвлекаясь от темы казино, Слуцкий назвал Силуанова самым профессиональным министром финансов за всю новейшую историю России. «То, что он говорит, — это не хайп, это продумано», — добавил парламентарий.

Куда негативнее отнесся к предложению Минфина зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он назвал идею «порочным, отчаянным и безжалостным шагом», посчитав, что, думая только о пополнении бюджета страны, министерство не задумалось, что это произойдет «ценой разорения многих семей и множества личных трагедий».

«Если мыслить в духе этой инициативы, то можно дойти и до легализации проституции и наркомании, как в некоторых странах Запада», — добавил Делягин, предложив взять 100 миллиардов рублей в неиспользуемых остатках на счетах бюджета.

Депутат Госдумы Евгений Марченко тоже отрицательно воспринял идею. «Мы не для того в начале 2000-х закрывали казино по всей стране, чтобы сейчас их снова открывать, еще и в онлайн-формате», — напомнил он, посчитав, что в онлайн-казино начнут играть дети, и призвав Силуанова поискать «более безопасные для населения» источники дохода бюджета.

Бизнес тоже сомневается в эффективности идеи

Зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов посчитал идею перспективной, но рискованной. Он указал, что это и инструмент борьбы с нелегальным игорным бизнесом, и доходы для бюджета. Но Оганезов увидел риск усиления лудомании. «Те риски, которые возникали в букмекерском бизнесе, в тотализаторе, — это детский сад по сравнению с теми угрозами, которые несет онлайн-казино», — добавил он.

Директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий призвал в случае легализации онлайн-казино не получить обратный эффект — когда то, что было много лет под запретом, вдруг становится слишком общедоступным. «Очень важно, чтобы государство взяло полный контроль за этой деятельностью, потому что в противном случае можно получить обратный эффект в виде бесконтрольного распространения азартных игр, ведь информации о них станет больше. И при отсутствии контроля возникают социальные риски», — отметил он.

Минимальный возраст игрока 21 год он оценил как правильный, но посчитал нужным ввести аналог экзаменов на финансовую грамотность перед тем, как допускать людей к игре.