08:32, 27 января 2026Забота о себе

Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vitaly Gariev / Unsplash

Уролог Франсуа Пейнадо заявил, что мужчины могут снизить риск развития рака простаты одним приятным способом. Его он подсказал в разговоре с изданием Infosalus.

Пейнадо со ссылкой на исследования утверждает, что эякуляция 21 раз в месяц полезна для поддержания мужского здоровья. Таким образом можно предотвратить накопление потенциальных канцерогенов в предстательной железе, пояснил он.

При этом доктор подчеркнул, что такой способ профилактики рака простаты актуален только для тех мужчин, которые и так имеют низкий риск развития этого заболевания. Остальным же этот метод не стоит рассматривать в качестве единственного. Среди других преимуществ частой эякуляции Пейнадо выделил улучшение психического здоровья и повышение иммунитета.

Ранее онколог Владимир Ивашков перечислил женщинам признаки приближающейся менопаузы. Так, он посоветовал им обратить внимание на перепады настроения.

