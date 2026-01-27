На Украине подтвердили удары по объекту во Львове

Украинская «Нафтогаз» подтвердила удар по объекту во Львове

Украинская компания «Нафтогаз» подтвердило удар по своему объекту в Львове. Об этом указано в Telegram-канале организации.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что технологические процессы на объекте были остановлены, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и для защиты детей.

Ранее отмечалось, что на территории Львовской области находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт».

На кадры в сети попал черный столб дыма. Позднее городской совет рассказал, что после атаки ВС России горят нефтепродукты.