На Украине подтвердили удары по объекту во Львове

Украинская компания «Нафтогаз» подтвердило удар по своему объекту в Львове. Об этом указано в Telegram-канале организации.
Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что технологические процессы на объекте были остановлены, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и для защиты детей.
Ранее отмечалось, что на территории Львовской области находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт».
На кадры в сети попал черный столб дыма. Позднее городской совет рассказал, что после атаки ВС России горят нефтепродукты.