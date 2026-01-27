Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 27 января 2026Бывший СССР

На Украине подтвердили удары по объекту во Львове

Украинская «Нафтогаз» подтвердила удар по объекту во Львове
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинская компания «Нафтогаз» подтвердило удар по своему объекту в Львове. Об этом указано в Telegram-канале организации.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что технологические процессы на объекте были остановлены, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и для защиты детей.

Ранее отмечалось, что на территории Львовской области находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт».

На кадры в сети попал черный столб дыма. Позднее городской совет рассказал, что после атаки ВС России горят нефтепродукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Племянница Трампа заподозрила у президента США болезнь Альцгеймера

    Путин встретится с президентом Сирии

    Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

    Михаилу Ходорковскому утвердили обвинение по делу о фейках

    На Украине подтвердили удары по объекту во Львове

    Из паспортов россиян захотели убрать одну графу

    Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok