На Украине сообщили о колоссальных разрушениях энергообъекта в Одессе

ДТЭК сообщил о колоссальных разрушениях одесского энергообъекта

На одном из подвергшихся атаке энергетических объектов Одессы колоссальные разрушения, об этом заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Энергетики сообщили, что масштаб повреждений требует длительных ремонтных работ.

«Разрушения колоссальные, и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что на оборудовании другой энергетической компании утром 27 января произошла еще одна авария, из-за чего часть потребителей в городе и области остались без света.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная энергетическая ситуация наблюдается в шести регионах Украины: в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.