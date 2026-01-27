Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 27 января 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о колоссальных разрушениях энергообъекта в Одессе

ДТЭК сообщил о колоссальных разрушениях одесского энергообъекта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

На одном из подвергшихся атаке энергетических объектов Одессы колоссальные разрушения, об этом заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Энергетики сообщили, что масштаб повреждений требует длительных ремонтных работ.

«Разрушения колоссальные, и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что на оборудовании другой энергетической компании утром 27 января произошла еще одна авария, из-за чего часть потребителей в городе и области остались без света.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная энергетическая ситуация наблюдается в шести регионах Украины: в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Продюсер заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова

    Россия удержала лидерство по экспорту одного товара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok