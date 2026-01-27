Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 27 января 2026Забота о себе

Назван часто игнорируемый внешний признак проблем со здоровьем

Mirror: Белизна ногтей может указывать на болезни печени или сахарный диабет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeniya Grande / Shutterstock / Fotodom

Ассоциация Американской академии дерматологии (AAD) предупредила о некоторых болезнях, которые можно диагностировать по цвету ногтей. Об этом часто игнорируемом внешнем признаке проблем со здоровьем написало Mirror.

Дерматологи объяснили, что белизна ногтей может указывать на цирроз печени или сахарный диабет. Однако ногти также могут естественно белеть в результате старения. Ногти, имеющие наполовину розовый, наполовину белый оттенок, по словам специалистов, могут быть симптомом болезней почек. «Белый цвет в верхней части одного или нескольких ногтей и от нормального до красновато-коричневого ниже», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Пожелтевшие ногти могут свидетельствовать о заболеваниях легких и грибковой инфекции, продолжила врач. В свою очередь, появление новой или меняющей форму темной полосы под ногтем без предшествовавшей травмы может быть признаком наиболее серьезного вида рака кожи — меланомы.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова назвала маскирующиеся под усталость заболевания. По ее словам, подобный симптом может возникать при дефиците витамина D, анемии и нарушениях обмена веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Россиян предупредили о риске вызвать пожар одним видом мусора

    Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok