Назван часто игнорируемый внешний признак проблем со здоровьем

Mirror: Белизна ногтей может указывать на болезни печени или сахарный диабет

Ассоциация Американской академии дерматологии (AAD) предупредила о некоторых болезнях, которые можно диагностировать по цвету ногтей. Об этом часто игнорируемом внешнем признаке проблем со здоровьем написало Mirror.

Дерматологи объяснили, что белизна ногтей может указывать на цирроз печени или сахарный диабет. Однако ногти также могут естественно белеть в результате старения. Ногти, имеющие наполовину розовый, наполовину белый оттенок, по словам специалистов, могут быть симптомом болезней почек. «Белый цвет в верхней части одного или нескольких ногтей и от нормального до красновато-коричневого ниже», — говорится в публикации.

Пожелтевшие ногти могут свидетельствовать о заболеваниях легких и грибковой инфекции, продолжила врач. В свою очередь, появление новой или меняющей форму темной полосы под ногтем без предшествовавшей травмы может быть признаком наиболее серьезного вида рака кожи — меланомы.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова назвала маскирующиеся под усталость заболевания. По ее словам, подобный симптом может возникать при дефиците витамина D, анемии и нарушениях обмена веществ.