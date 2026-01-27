Названы самые привлекательные для туристов регионы России

Рейтинг туристической привлекательности в 2025 году возглавила Москва

В 2025 году рейтинг туристической привлекательности регионов России вновь возглавила Москва, а следом идут Московская область и Краснодарский край. Самые популярные у туристов направления назвали журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», результаты сообщает «Интерфакс».

В 15 самых привлекательных также попали Санкт-Петербург, Крым, Нижегородская область, Приморский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Новосибирская область, Самарская область, Ставропольский край, Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан.

Во время составления рейтинга оценивались количество объектов культурного наследия и поисковых запросов по теме отдыха в регионе, уровень развития туризма и инфраструктуры, включая число номеров в объектах размещения и турфирм, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства и другие критерии.

