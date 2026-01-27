Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:53, 27 января 2026Путешествия

Названы самые привлекательные для туристов регионы России

Рейтинг туристической привлекательности в 2025 году возглавила Москва
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2025 году рейтинг туристической привлекательности регионов России вновь возглавила Москва, а следом идут Московская область и Краснодарский край. Самые популярные у туристов направления назвали журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», результаты сообщает «Интерфакс».

В 15 самых привлекательных также попали Санкт-Петербург, Крым, Нижегородская область, Приморский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Новосибирская область, Самарская область, Ставропольский край, Тюменская область, Свердловская область, Республика Башкортостан.

Во время составления рейтинга оценивались количество объектов культурного наследия и поисковых запросов по теме отдыха в регионе, уровень развития туризма и инфраструктуры, включая число номеров в объектах размещения и турфирм, траты туристов на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства и другие критерии.

Ранее три региона России назвали выгодными направлениями для отдыха весной 2026 года. На первом месте оказалась Орловская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok