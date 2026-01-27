Одного из лидеров российской ОПГ заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал одного из лидеров ОПГ «Неверовские» Виталия Портнова. Об этом сообщает РИА Новости.

Портнов объявлен в международный розыск. Ему вменяют участие в преступном сообществе, участие в банде, расправах, покушение и разбое.

По данным следствия, в Самарской области в 1997 году Сергей Неверов создал преступное сообщество «Неверовская группировка» для нападения на россиян с целью получения контроля над деятельностью различных коммерческих структур региона и устранения конкурентов. Неверов также находится в международном розыске.

