Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:15, 27 января 2026Наука и техника

Определена скрытая причина сосудистой деменции

JCEM: Избыточная масса тела повышает риск развития сосудистой деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Избыточная масса тела может напрямую повышать риск развития сосудистой деменции, и ключевым посредником в этом процессе выступает повышенное артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, позволяющий отделить причину от простой корреляции. Анализ показал: чем выше генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше риск сосудистой деменции. Повышение ИМТ (индекса массы тела) на одну стандартную величину увеличивало вероятность заболевания примерно на 50–60 процентов, причем эта зависимость была линейной и не демонстрировала «защитного эффекта» лишнего веса.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Дополнительный анализ выявил, за счет чего именно реализуется этот риск. Около 18 процентов эффекта объяснялось повышением систолического давления и еще 25 процентов — ростом диастолического. Вклад других факторов, таких как уровень холестерина, глюкозы крови и хроническое воспаление, оказался существенно меньше.

Авторы подчеркивают, что их результаты имеют важное практическое значение. Сосудистая деменция развивается на фоне хронического повреждения сосудов мозга, и контроль массы тела и артериального давления может стать одним из наиболее эффективных инструментов ее профилактики. Поскольку методов лечения уже сформировавшейся деменции по-прежнему крайне мало, именно раннее вмешательство в модифицируемые факторы риска может сыграть решающую роль.

Ранее ученые выяснили, что более позднее время бодрствования связано с ростом риска деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Определена скрытая причина сосудистой деменции

    Обвиняемый в создании ОПС и аферах бывший главврач российской больницы сделал заявление

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok