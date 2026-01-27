Определена скрытая причина сосудистой деменции

JCEM: Избыточная масса тела повышает риск развития сосудистой деменции

Избыточная масса тела может напрямую повышать риск развития сосудистой деменции, и ключевым посредником в этом процессе выступает повышенное артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые использовали метод менделевской рандомизации — генетический подход, позволяющий отделить причину от простой корреляции. Анализ показал: чем выше генетически обусловленный индекс массы тела, тем выше риск сосудистой деменции. Повышение ИМТ (индекса массы тела) на одну стандартную величину увеличивало вероятность заболевания примерно на 50–60 процентов, причем эта зависимость была линейной и не демонстрировала «защитного эффекта» лишнего веса.

Дополнительный анализ выявил, за счет чего именно реализуется этот риск. Около 18 процентов эффекта объяснялось повышением систолического давления и еще 25 процентов — ростом диастолического. Вклад других факторов, таких как уровень холестерина, глюкозы крови и хроническое воспаление, оказался существенно меньше.

Авторы подчеркивают, что их результаты имеют важное практическое значение. Сосудистая деменция развивается на фоне хронического повреждения сосудов мозга, и контроль массы тела и артериального давления может стать одним из наиболее эффективных инструментов ее профилактики. Поскольку методов лечения уже сформировавшейся деменции по-прежнему крайне мало, именно раннее вмешательство в модифицируемые факторы риска может сыграть решающую роль.

Ранее ученые выяснили, что более позднее время бодрствования связано с ростом риска деменции.