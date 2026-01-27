Опытная путешественница описала пять мест в мире фразой «каждый должен посетить»

Опытная путешественница Кари Беккер описала пять любимых мест в мире фразой «каждый должен посетить». Об этом она рассказала в статье для Business Insider.

По мнению автора публикации, путешественников обязательно заинтересует австрийский Зальцбург. Это живописный город с богатой культурой и историей, объяснила она. Беккер отметила, что поездка туда особенно понравится поклонникам фильма «Звуки музыки», поскольку это место съемок.

А фанатам группы The Beatles стоит посетить английский Ливерпуль, где выросли участники коллектива, добавила путешественница. Кроме того, в городе есть множество театров, художественных галерей и музеев. Своим любимым местом отдыха в Европе туристка назвала нацпарк Чинкве-Терре в Италии, состоящий из нескольких поселков.

Ранее опытная путешественница и тревел-журналистка Шантель Кинси назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок». Она объяснила, что девушки предпочитают популярным в соцсетях курортам комфортные и безопасные направления.