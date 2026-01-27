Реклама

Экономика
19:45, 27 января 2026

Параллельный импорт предложили закрепить на постоянной основе

Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом
Вячеслав Агапов

Фото: EvGavrilov / Shutterstock / Fotodom  

В России предложили закрепить на постоянной основе механизм параллельного импорта. Такую инициативу подготовили в Минэкономразвития, сообщает «Интерфакс».

О предложении ведомства сообщили по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

«В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Минпромторге объяснили планы по сокращению перечня параллельного импорта за счет отдельных позиций тем, что отечественные потребители эффективно переориентируются на российскую продукцию и товары из дружественных стран. При этом сами производители осваивают и разрабатывают новые для них наименования.

Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, в 2026 году объем параллельного импорта продолжит снижаться. Объемы параллельного импорта будут корректироваться с оглядкой на появление альтернатив. Речь идет как о внутреннем рынке, так и о брендах из дружественных стран, а также о восстановлении официальных каналов поставок.

