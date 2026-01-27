Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 27 января 2026Россия

Патриарх Кирилл предложил расширить церковной историей один урок в школах

Патриарх Кирилл предложил расширить изучение житий святых в российских школах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Изучение житий святых и церковной истории в школах на уроках «Разговоры о важном» необходимо расширить. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит ТАСС.

«Считаю полезным, конечно, чтобы и знание подвижников благочестия, которое сейчас преподается в школах, становилось достоянием большего количества учеников, чем сейчас», — сказал он.

По словам патриарха, детям необходимо знать о святых и важных событиях в истории церкви. Он также напомнил, что в 2025 году на уроках «Разговоры о важном» прошли лекции о патриархе Тихоне и адмирале Федоре Ушакове.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что заповедь «не убий» во время военных конфликтов обретает иное значение. Он подчеркнул, что когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Дорогие смартфоны начали ломаться из-за морозов

    Пропавшего во время рождественского заплыва торговца антиквариатом нашли через месяц

    Символ 2026 года из фекалий слепили в российском регионе

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok