Патриарх Кирилл предложил расширить церковной историей один урок в школах

Патриарх Кирилл предложил расширить изучение житий святых в российских школах

Изучение житий святых и церковной истории в школах на уроках «Разговоры о важном» необходимо расширить. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит ТАСС.

«Считаю полезным, конечно, чтобы и знание подвижников благочестия, которое сейчас преподается в школах, становилось достоянием большего количества учеников, чем сейчас», — сказал он.

По словам патриарха, детям необходимо знать о святых и важных событиях в истории церкви. Он также напомнил, что в 2025 году на уроках «Разговоры о важном» прошли лекции о патриархе Тихоне и адмирале Федоре Ушакове.

