Племянница Трампа заподозрила у президента США болезнь Альцгеймера

NYM: Племянница Трампа заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера

У президента США Дональда Трампа может быть болезнь Альцгеймера, заявила его племянница Мэри. Слова родственницы американского лидера приводит журнал New York Magazine (NYM).

Подобное предположение Мэри сделала, основываясь на выражении лица, напоминающем ей отца президента, — «олень, застывший в свете фар».

«Иногда, кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница Трампа.

Известно, что отец действующего президента США, предприниматель Фред Трамп, в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера. Его не стало в возрасте 93 лет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что новый синяк на левой руке у Дональда Трампа, который заметили на форуме в Давосе, появился из-за удара об угол стола.