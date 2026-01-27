Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 27 января 2026Мир

Постпред России в Вене заявил о ненадежности в репутации НАТО

Постпред РФ в Вене Ульянов заявил о ненадежности в репутации НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на ненадежность в репутации НАТО из-за несоблюдения альянсом заверений о нерасширении на восток. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, многие западные политики и аналитики говорят о том, что страны НАТО якобы никогда не давали СССР обещаний не продвигаться на восток.

«Это понятно. Никто не хочет иметь репутацию ненадежного актора, даже если эта репутация вполне заслужена», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к российским границам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Мужчин призвали перестать демонизировать воздержание

    Признанная самой сексуальной женщиной в мире Тейяна Тейлор обнажилась на модном показе

    Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах

    В Китае нашли подвох в словах Путина о взносе в Совет мира

    Постпред России в Вене заявил о ненадежности в репутации НАТО

    В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

    В Харькове объекты энергетики получили сильные повреждения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok