Постпред России в Вене заявил о ненадежности в репутации НАТО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на ненадежность в репутации НАТО из-за несоблюдения альянсом заверений о нерасширении на восток. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, многие западные политики и аналитики говорят о том, что страны НАТО якобы никогда не давали СССР обещаний не продвигаться на восток.

«Это понятно. Никто не хочет иметь репутацию ненадежного актора, даже если эта репутация вполне заслужена», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к российским границам.