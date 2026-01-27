Реклама

Появились подробности готовящегося в Азербайджане теракта

Теракт в Азербайджане готовился против посольства Израиля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики

Теракт в Азербайджане готовился против посольства Израиля в республике. Об этом РИА Новости сообщают в правоохранительных органах страны.

«Арестованы лица, готовившиеся к совершению террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджане», — сказано в публикации.

Следственные мероприятия продолжаются, участники подготовки к теракту были взяты под стражу.

Ранее появилась информация об аресте троих граждан, готовивших теракт против посольства неназванной страны. Объясняется, что Задержанные вступили в преступный сговор с членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

