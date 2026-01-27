Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

Бывший тренер сборной России по футболу Игнатьев перед смертью перестал говорить

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перед смертью перестал говорить. Подробности приводятся в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, незадолго до смерти специалист резко похудел на 15 килограммов после лечения от рака в больнице. Отмечается, что 26 января дома у него упало давление, он перестал реагировать и говорить, несмотря на помощь врачей скорой помощи.

О смерти Игнатьева стало известно ранее 27 января. Ему было 85 лет. Специалист боролся с раком — у него диагностировали злокачественное новообразование в желудке.

Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996-м он возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Кроме того, Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.