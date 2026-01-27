Реклама

11:41, 27 января 2026Спорт

Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

Бывший тренер сборной России по футболу Игнатьев перед смертью перестал говорить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перед смертью перестал говорить. Подробности приводятся в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, незадолго до смерти специалист резко похудел на 15 килограммов после лечения от рака в больнице. Отмечается, что 26 января дома у него упало давление, он перестал реагировать и говорить, несмотря на помощь врачей скорой помощи.

О смерти Игнатьева стало известно ранее 27 января. Ему было 85 лет. Специалист боролся с раком — у него диагностировали злокачественное новообразование в желудке.

Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996-м он возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Кроме того, Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.

