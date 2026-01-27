Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:50, 27 января 2026Культура

Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

Продюсер Рудченко: Долина находится на закате карьеры
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Певица Лариса Долина находится на закате своей карьеры, убежден музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что после скандала с квартирой артистка переживает спад популярности.

«Спрос на Долину упал, так как она могла стать токсичной артисткой. Очень многие не разделяют ее взгляды и действия. Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план», ­— объяснил эксперт.

Долина больше не собирает тысячники, не участвует в сборных концертах, потому что ее на них не приглашают. Из-за отношения к артистке существенно снизился спрос на ее выступления, подчеркнул Рудченко.

На первый в году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok