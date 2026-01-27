Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

Продюсер Рудченко: Долина находится на закате карьеры

Певица Лариса Долина находится на закате своей карьеры, убежден музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что после скандала с квартирой артистка переживает спад популярности.

«Спрос на Долину упал, так как она могла стать токсичной артисткой. Очень многие не разделяют ее взгляды и действия. Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план», ­— объяснил эксперт.

Долина больше не собирает тысячники, не участвует в сборных концертах, потому что ее на них не приглашают. Из-за отношения к артистке существенно снизился спрос на ее выступления, подчеркнул Рудченко.

На первый в году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.