Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 27 января 2026Силовые структуры

Пророссийские взгляды жителя Херсонской области сделали его целью украинского теракта

Украинец попытался взорвать жителя Новой Каховки за пророссийские взгляды
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Shutterstock / Fotodom

Украинского гражданина приговорили к 11 годам колонии за подготовку теракта против жителя Херсонской области. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области сообщает РИА Новости.

Как установил суд, житель Новой Каховки стал целью расправы из-за пророссийских взглядов и помощи Вооруженным сила РФ. 28-летний осужденный по заданию спецслужб Украины собирался учинить расправу с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Агента задержали в момент изъятия СВУ из тайника. Устройство сочетало в себе 660 граммов тротила и 2,4 тысячи поражающих элементов, а также пульт-передатчик для дистанционного подрыва.

Ранее сообщалось, что Андрей Бызов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который по заданию Украины готовил теракт на Красной площади в преддверии Дня Победы, получил 18 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Пророссийские взгляды жителя Херсонской области сделали его целью украинского теракта

    Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

    Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok