Пророссийские взгляды жителя Херсонской области сделали его целью украинского теракта

Украинец попытался взорвать жителя Новой Каховки за пророссийские взгляды

Украинского гражданина приговорили к 11 годам колонии за подготовку теракта против жителя Херсонской области. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области сообщает РИА Новости.

Как установил суд, житель Новой Каховки стал целью расправы из-за пророссийских взглядов и помощи Вооруженным сила РФ. 28-летний осужденный по заданию спецслужб Украины собирался учинить расправу с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Агента задержали в момент изъятия СВУ из тайника. Устройство сочетало в себе 660 граммов тротила и 2,4 тысячи поражающих элементов, а также пульт-передатчик для дистанционного подрыва.

Ранее сообщалось, что Андрей Бызов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который по заданию Украины готовил теракт на Красной площади в преддверии Дня Победы, получил 18 лет лишения свободы.