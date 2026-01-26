Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:30, 26 января 2026Россия

Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

Путин: Россию просят не наносить удары по инфраструктуре, но сами наносят
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко рассказал, что Москву просят прекратить наносить удары по инфраструктуре Украины, однако при этом противник не оставляет попыток ударить по территории России при помощи беспилотников. Подробности беседы Путина и Дрозденко приводит РИА Новости.

Губернатор Ленинградской области сообщил Путину о том, какие меры принимаются в регионе для защиты от атак вражеских беспилотников. По его словам, уже закончено строительство 16 из 17 объектов. «И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они [продолжаются]», — сказал Дрозденко.

«Да», — ответил ему на это Путин. «А нас просят этого не делать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 26 января Путин также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Бывший военный из Испании рассказал о зверствах ВСУ

    Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде во время прогулки с Канье Уэстом

    Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

    Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    В США сделали заявление о переговорах России и Украины

    Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok