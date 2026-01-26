Реклама

Наука и техника
00:17, 27 января 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина частых головных болей

Front Nutr: Низкое потребление магния с пищей усиливает головные боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Низкое потребление магния с пищей может быть связано с более выраженными головными болями и повышенным уровнем стресса. К такому выводу пришли турецкие исследователи, проанализировав рацион и самочувствие сотрудников университетов. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

В исследовании приняли участие 150 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Участники заполняли анкеты о питании, проходили оценку влияния головной боли на повседневную жизнь (HIT-6) и уровня воспринимаемого стресса (PSS-10). Также ученые отдельно анализировали, насколько часто в рационе встречались продукты, богатые магнием.

Анализ показал, что у людей с недостаточным потреблением магния показатели по шкале головной боли были значительно выше. Иными словами, головная боль сильнее мешала их работе и повседневной активности. Уровень стресса в этой группе также был выше, хотя статистически этот эффект оказался менее выраженным. При этом чем больше магния получали участники с пищей, тем ниже в среднем были и показатели головной боли, и субъективного стресса.

Авторы отмечают, что магний участвует во множестве процессов в нервной системе, поэтому его дефицит может усиливать чувствительность к стрессу и болевым ощущениям.

Ранее ученые выяснили, что куркума может уменьшать выраженность хронической боли у взрослых.

