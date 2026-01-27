Раскрыта причина нападения россиянина с ножом на жену и 14-летнего сына

В Москве мужчина изрезал жену и 14-летнего сына из-за замечания

В Москве 43-летний мужчина изрезал 39-летнюю жену и 14-летнего сына из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, все произошло в понедельник вечером в квартире, расположенной в доме на Линейном проезде. Тогда женщина упрекнула супруга в том, что он выпил слишком много алкоголя и смешал его с таблетками. В ответ он схватил нож и набросился сначала на нее, а потом на сына. В результате пострадавшая получила не менее четырех ударов, а ребенок — не менее восьми.

Сейчас с мужчиной работают следователи. Его жена и сын — госпитализированы.

Ранее сообщалось, что возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу.