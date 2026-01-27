People: Бекхэмы боятся навсегда потерять сына Бруклина из-за конфликта с ним

Раскрыты новые подробности конфликта семьи Бекхэмов со старшим сыном Бруклином. Материал на данную тему публикует издание People.

По словам анонимного источника, Дэвид и Виктория боятся навсегда потерять Бруклина и готовы принять его обратно, когда бы он ни захотел воссоединиться. «Они любят Бруклина и в ужасе от всего, что происходит. Они очень дружная семья. Просто другие, чем семья Николы», — объяснил инсайдер.

В свою очередь другой собеседник издания, близкий к окружению семьи, подчеркнул, что Дэвид и Виктория надеются, что напряжение спадет. «Дэвид и Виктория верят, что время залечит раны. Они знают, что со временем Бруклин вернется. До тех пор они ничего не могут сделать», — заключил он.

Ранее в январе в скандале семьи Бекхэм обвинили Трампа. По мнению пользователей сети, вражда между звездами и их наследником может служить идеальным прикрытием для Трампа, который хочет отвлечь внимание народа от планов по захвату Гренландии.