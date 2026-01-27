Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 27 января 2026Ценности

Раскрыты новые подробности конфликта семьи Бекхэмов

People: Бекхэмы боятся навсегда потерять сына Бруклина из-за конфликта с ним
Екатерина Ештокина

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Раскрыты новые подробности конфликта семьи Бекхэмов со старшим сыном Бруклином. Материал на данную тему публикует издание People.

По словам анонимного источника, Дэвид и Виктория боятся навсегда потерять Бруклина и готовы принять его обратно, когда бы он ни захотел воссоединиться. «Они любят Бруклина и в ужасе от всего, что происходит. Они очень дружная семья. Просто другие, чем семья Николы», — объяснил инсайдер.

Материалы по теме:
«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой» Карла Бруни привыкла к любовным драмам, власти и роскоши. Как она будет жить без Николя Саркози?
«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой»Карла Бруни привыкла к любовным драмам, власти и роскоши. Как она будет жить без Николя Саркози?
25 октября 2025
«Система играет против одиночек» Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
«Система играет против одиночек»Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
7 декабря 2025

В свою очередь другой собеседник издания, близкий к окружению семьи, подчеркнул, что Дэвид и Виктория надеются, что напряжение спадет. «Дэвид и Виктория верят, что время залечит раны. Они знают, что со временем Бруклин вернется. До тех пор они ничего не могут сделать», — заключил он.

Ранее в январе в скандале семьи Бекхэм обвинили Трампа. По мнению пользователей сети, вражда между звездами и их наследником может служить идеальным прикрытием для Трампа, который хочет отвлечь внимание народа от планов по захвату Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

    Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

    62-летнего пассажира арестовали в аэропорту из-за секса с ребенком в Таиланде

    Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

    Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

    Продюсер предрек завершение карьеры Долиной

    Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok