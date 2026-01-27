Реклама

14:50, 27 января 2026Экономика

Россия удержала лидерство по экспорту одного товара

Лут: В 2025 году Россия сохранила первое место по экспорту пшеницы
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам минувшего года Россия сохранила лидерство по поставкам пшеницы на внешний рынок. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, речь идет о 41 миллионе тонн. Общий же экспорт зерновых оценивается в 50 миллионов. Лут подчеркнула, что экспортный потенциал по зерновым на 2026 год составляет 55 миллионов тонн.

«Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров в зерновой продукции», — уточнила министр.

По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2025 года совокупные доходы российских аграриев от продажи пшеницы в Китай рухнули более чем в шесть раз, если сравнивать с показателями позапрошлого года.

Также оказалось, что в июле-декабре 2025 года российскую пшеницу покупали 49 стран, хотя в аналогичном периоде 2024 года их количество достигало 69.

