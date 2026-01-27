Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:15, 27 января 2026Силовые структуры

Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

В Курганской области осудят мужчину за использование гранаты в баре из мести
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курганской области будут судить 40-летнего жителя, кинувшего гранату в бар из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии следствия, в конце августа 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в баре, где у него произошел конфликт с посетителем. Собственник заведения потребовал прекратить ссору, тогда мужчина задумал план мести.

Дома у него была граната, подаренная товарищем. Мужчина сходил за ней и вернулся в заведение, после чего кинул гранату за барную стойку, выдернув чеку. В результате произошел взрыв, были повреждены стойка, холодильники-витрины, колонки и другое имущество.

Мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывных устройств, хулиганстве, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Ранее сообщалось, что россияне подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам. Для этого они использовали страйкбольную гранату. По данным канала, хозяин квартиры игнорировал просьбы соседей сделать музыку тише и продолжал ее слушать максимально громко ночью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев назвал путь к миру на Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Трампа начали подозревать в подготовке удара по Ирану

    Шесть женщин удушил сексуальный маньяк из российского региона

    Сидни Суини привлекла внимание полиции из-за бюстгальтеров

    Немецкий генерал раскрыл худший сценарий нападения России на НАТО

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok