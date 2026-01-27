Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

В Курганской области осудят мужчину за использование гранаты в баре из мести

В Курганской области будут судить 40-летнего жителя, кинувшего гранату в бар из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии следствия, в конце августа 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в баре, где у него произошел конфликт с посетителем. Собственник заведения потребовал прекратить ссору, тогда мужчина задумал план мести.

Дома у него была граната, подаренная товарищем. Мужчина сходил за ней и вернулся в заведение, после чего кинул гранату за барную стойку, выдернув чеку. В результате произошел взрыв, были повреждены стойка, холодильники-витрины, колонки и другое имущество.

Мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывных устройств, хулиганстве, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Ранее сообщалось, что россияне подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам. Для этого они использовали страйкбольную гранату. По данным канала, хозяин квартиры игнорировал просьбы соседей сделать музыку тише и продолжал ее слушать максимально громко ночью.