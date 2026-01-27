Россиянка дала отпор нападению соседа с ложкой для обуви и попала на видео

Мужчина напал на соседку с ложкой для обуви и получил струю из баллончика

В Москве нападение 53-летнего жителя юга столицы на пожилую соседку попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина с большой ложкой для обуви выходит из квартиры и подходит к стоящей у лифта пожилой соседке. Он заявляет, что ему надоело, что она заказывает доставки, после этого сосед с силой ударил пенсионерку по спине. Та вдруг достала перцовый баллончик и выпустила содержимое в сторону агрессора. Не ожидавший отпора мужчина скрылся в квартире.

Вскоре после этого на место событий прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали агрессивного мужчину.

Ранее сообщалось, что житель Кузнецка (Пензенская область) выстрелил в соседа из пневматической винтовки, пока тот убирал снег с дороги.