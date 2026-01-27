Реклама

18:22, 27 января 2026

Самолет со 103 пассажирами на борту подал сигнал бедствия и закружил над аэропортом

Самолет TAP Air Portugal два часа кружил над Гамбургом ради аварийной посадки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom  

Самолет TAP Air Portugal подал сигнал бедствия и закружил в небе ради аварийной посадки в Европе. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел на рейсе из Гамбурга, Германия, в Лиссабон, Португалия, 26 января. Вскоре после взлета лайнер, на борту которого находились 103 пассажира, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической неисправности. При этом воздушному судну пришлось два часа кружить над городом, чтобы сбросить топливо.

Первая попытка сесть оказалась неудачной. Борт смог приземлиться только со второго раза. Помощь клиентам авиакомпании или экипажу не потребовалась.

Ранее вылетевший в Швейцарию самолет аварийно сел в городе США. Причиной экстренной посадки стал ноутбук, упавший в грузовой отсек.

