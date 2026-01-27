Самолет со 103 пассажирами на борту подал сигнал бедствия и закружил над аэропортом

Самолет TAP Air Portugal подал сигнал бедствия и закружил в небе ради аварийной посадки в Европе. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел на рейсе из Гамбурга, Германия, в Лиссабон, Португалия, 26 января. Вскоре после взлета лайнер, на борту которого находились 103 пассажира, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической неисправности. При этом воздушному судну пришлось два часа кружить над городом, чтобы сбросить топливо.

Первая попытка сесть оказалась неудачной. Борт смог приземлиться только со второго раза. Помощь клиентам авиакомпании или экипажу не потребовалась.

