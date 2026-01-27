Реклама

07:41, 27 января 2026

Экс-офицер СБУ оценил армии стран Евросоюза для участия в войнах

Экс-офицер СБУ Прозоров: Армии стран Евросоюза непригодны для участия в войнах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Армии стран Европейского союза не в состоянии участвовать в войнах, в том числе по причине страха и незаинтересованности населения, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в европейских странах люди не хотят воевать. Он добавил, что европейское, западное «общество сытое — оно размягчилось».

«Я думаю, что ни одна европейская армия сейчас не готова к войне. Ну и плюс не стоит забывать об общем кризисе "инфантилизма"», — оценил Прозоров. По его мнению, нынешний уровень французской, британской и немецкой армий значительно ниже, чем в прежние времена.

Ранее политолог Николай Топорнин заявил, что создание Европой единой армии не несет угрозы для РФ.

