12:12, 27 января 2026Экономика

Шансы российских банков стать независимыми от SWIFT оценили

Экономист Остапкович: BRICS Pay поможет банкам обрести независимость от SWIFT
Кирилл Луцюк

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Торговля между странами БРИКС серьезно выиграет от запуска платежной системы BRICS Pay. Об этом заявил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировало aif.ru.

По его словам, новая система повысит независимость российских банков от такого западного инструмента, как SWIFT. Остапкович призвал не забывать, что создание единого механизма проведения платежей — это одна из первых задач любого международного объединения. Это дает возможность ускорить процессы торговли, а кроме того, обеспечивает большую конфиденциальность. Для российских банков это особенно актуально в условиях ограничений по использованию SWIFT.

Поэтому Остапкович назвал разумным маневром создание BRICS Pay.

Ранее Резервный банк Индии предложил связать цифровые валюты центральных банков БРИКС. Если эта инициатива реализуется, то государства этого объединения смогут обрабатывать транзакции напрямую, не обращаясь к клиринговым центрам, работающим с долларами.

