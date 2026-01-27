Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:01, 27 января 2026Спорт

Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

Федор Смолов: Зачем злиться на хейтеров? Скорее всего, у них все не очень хорошо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Футболист Федор Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо». Он высказался в новом выпуске своего подкаста Smol Talk, запись которого доступна на YouTube.

«Зачем злиться на хейтеров? Скорее всего, у них все не очень хорошо, если они выливают негатив целый день», — сказал Смолов. Футболист предположил, что людям, оставляющим такие комментарии, больше нечем заняться.

Кроме того, Смолов вспомнил о волне критики, обрушившейся на него после незабитого одиннадцатиметрового в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии. «80 процентов личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот — 80 процентов негатива», — отметил он.

В июле прошлого года Смолов оказался в центре скандала из-за видео, на котором он вступает в конфликт с посетителями столичной «Кофемании». Инцидент произошел в мае, у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. «Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют», — заявил тогда футболист.

В данный момент Смолов не имеет контракта ни с одним из клубов. Ранее он играл за «Краснодар», московские «Динамо», «Локомотив» и ряд других клубов. Кроме того, нападающий выступал за сборную России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

    Судья прервала выступление российского стендап-комика

    Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok