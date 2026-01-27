Федор Смолов: Зачем злиться на хейтеров? Скорее всего, у них все не очень хорошо

Футболист Федор Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо». Он высказался в новом выпуске своего подкаста Smol Talk, запись которого доступна на YouTube.

«Зачем злиться на хейтеров? Скорее всего, у них все не очень хорошо, если они выливают негатив целый день», — сказал Смолов. Футболист предположил, что людям, оставляющим такие комментарии, больше нечем заняться.

Кроме того, Смолов вспомнил о волне критики, обрушившейся на него после незабитого одиннадцатиметрового в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии. «80 процентов личных сообщений были с поддержкой. В комментариях наоборот — 80 процентов негатива», — отметил он.

В июле прошлого года Смолов оказался в центре скандала из-за видео, на котором он вступает в конфликт с посетителями столичной «Кофемании». Инцидент произошел в мае, у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. «Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют», — заявил тогда футболист.

В данный момент Смолов не имеет контракта ни с одним из клубов. Ранее он играл за «Краснодар», московские «Динамо», «Локомотив» и ряд других клубов. Кроме того, нападающий выступал за сборную России.